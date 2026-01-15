Basket giovanile ripartenza perfetta per la Pallacanestro Forlì | tutte vittorie dopo la pausa natalizia
La Pallacanestro Forlì riprende il 2026 con un segnale positivo, registrando tutte vittorie nelle formazioni giovanili dopo la pausa natalizia. Un inizio di anno che conferma l'impegno e la crescita dei giovani atleti biancorossi, in un percorso di sviluppo continuo e di consolidamento delle proprie competenze sportive.
Riparte nel migliore dei modi il 2026 delle formazioni giovanili biancorosse, tutte vittoriose alla ripresa dei rispettivi campionati dopo la pausa natalizia. Un fine settimana da incorniciare, impreziosito dall’impresa dell’Under 19 Eccellenza, dalle due affermazioni esterne dell’Under 15. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Basket giovanile, ripartenza perfetta per la Pallacanestro Forlì: tutte vittorie dopo la pausa natalizia.
