basket dr1 e dr2 trasferta insidiosa per il reggiolo

Il girone di ritorno di Divisione Regionale 1 si apre con tre anticipi. Alle 21, la Pallacanestro Reggiolo (20 punti) sfida il Cus Parma (18), in trasferta. Dopo la vittoria su Pianoro, i biancazzurri cercano di risalire la classifica, ma si trovano di fronte una squadra esperta, fresca di successo contro Basket Jolly. Una sfida difficile, che richiede attenzione e determinazione per ottenere un risultato positivo.

Comincia con un tris di anticipi il girone di ritorno di Divisione Regionale 1. Alle 21 apre le danze la Pallacanestro Reggiolo (20), che affronta la seconda trasferta consecutiva sul campo del Cus Parma (18): gli uomini di Tellini, reduci dal blitz col fanalino Pianoro, vogliono agganciare temporaneamente la terza piazza, ma devono fare i conti con l'esperienza dei ducali, reduci dalla vittoria col Basket Jolly (24). Proprio quest'ultima, dopo aver perso il primato, gioca alle 21,30 a Castel San Pietro (8): i favori del pronostico sono tutti per Taddei e compagni, ma i bolognesi vogliono il secondo "scalpo" reggiano di fila dopo aver vinto a Correggio (16).

Basket, trasferta impegnativa a Venturina, per il fanalino di coda CUS Pisa, in DR1A tre giornate dalla fine del girone di andata della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Pisa affronta una trasferta impegnativa a Venturina.

