Basket femminile la Geas Sesto San Giovanni crolla col Manresa ottavi di EuroCup Women appesi a un filo

Nel PalaAllende di Sesto San Giovanni si è disputata l'andata dei sedicesimi di finale di EuroCup Women, con la Geas Sesto San Giovanni impegnata contro le spagnole del Baxi Manresa. La partita ha visto le italiane affrontare una sfida intensa, lasciando il risultato aperto in vista del ritorno, con le chance di qualificazione appese a un filo.

Si è appena conclusa al PalaAllende di Sesto San Giovanni la gara di andata dei sedicesimi di finale dell’EuroCup Women e in campo si sono sfidate la Geas Sesto San Giovanni e le spagnole del Baxi Manresa. Una sfida da vedere sugli 80 minuti, ma che oggi ha già dato una risposta importante Il primo quarto regala subito grandi emozioni, con la sfida che non spezza l’equilibrio e dopo un buon avvio delle lombarde vede le spagnole portarsi avanti. Il tira e molla è continuo, con Beatrice Attura e Madison Scott protagoniste e alla fine di un quarto dove sia gli attacchi sia le difese mostrano sprazzi di qualità si va al primo stop con la Geas avanti 18-16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni crolla col Manresa, ottavi di EuroCup Women appesi a un filo

Basket femminile la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega - Zazoom Social News

Basket Serie B femminile Oleificio Toscani in campo mercoledì con la capolista Firenze - Zazoom Social News

Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni crolla col Manresa, ottavi di EuroCup Women appesi a un filo - Si è appena conclusa al PalaAllende di Sesto San Giovanni la gara di andata dei sedicesimi di finale dell’EuroCup Women e in campo si sono sfidate la Geas Sesto San Giovanni e le spagnole del Baxi ... oasport.it scrive

Morta Mabel Bocchi, idolo del basket femminile: con il Geas Sesto 8 scudetti di fila e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana - L’ex giocatrice di pallacanestro diventata giornalista e volto televisivo si è spenta a 72 anni. Segnala msn.com

Under 19 femminile - girone A - Frecce Romane 74 - Basket Roma 77 dts Parziali: 20-20, 21-17, 10-19, 17-12, 6-9 Frecce Romane: Dervishi Tellez 6, Sena N. 3, Capra 9, Bianchi, Ricchi 11, Calvello, Sena M. 11, Padulo 3, Moscarelli 31. All. Del Monaco, ass - facebook.com Vai su Facebook

Si chiama Audi #Crooks il nuovo astro nascente del #basket femminile #Usa: già soprannominata "Lady Shaq", sta sfatando a suon di canestri tutti i pregiudizi sul suo #peso. Domenica altra super prestazione nel campionato #Ncaa, obiettivo #Wnba nel 2026 Vai su X