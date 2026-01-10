Basket femminile blitz esterni di Campobasso e Venezia in Serie A1 Vince anche Schio

La quattordicesima giornata della Serie A1 di basket femminile è iniziata sabato 10 gennaio con tre anticipi. Campobasso e Venezia hanno ottenuto importanti vittorie in trasferta, mentre Schio ha confermato il suo andamento positivo. Ecco un breve riepilogo dei risultati più recenti di questa giornata.

La Serie A1 di basket femminile ha aperto la quattordicesima giornata con tre anticipi in questo sabato 10 gennaio completati da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andati. AUTOSPED G BCC DERTHONA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 51-61 La Molisana Magnolia Campobasso espugna Tortona battendo la Bertram per 51-61. Match equilibrato dopo 10’ (13-14), con le ospiti che mettono nuovamente la freccia nel secondo quarto e vanno a +4 (27-31) all’intervallo lungo. Nella ripresa Campobasso rimane davanti e respinge gli assalti delle piemontesi (37-45), prendendo il largo nella frazione conclusiva sfornando anche la doppia cifra di vantaggio per il 51-61 finale con cui La Molisana Magnolia batte le finaliste della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, blitz esterni di Campobasso e Venezia in Serie A1. Vince anche Schio Leggi anche: Basket femminile, successi esterni per Venezia, Broni e Campobasso in Serie A1 Leggi anche: Basket femminile, la Famila Schio ospita Broni in Serie A1. Impegni in trasferta per Reyer Venezia e Campobasso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Basket femminile, blitz esterni di Campobasso e Venezia in Serie A1. Vince anche Schio - La Serie A1 di basket femminile ha aperto la quattordicesima giornata con tre anticipi in questo sabato 10 gennaio completati da pochi minuti: andiamo a ... oasport.it Basket serie B femminile Vittoria con autorità delle revennati, che ipotecano la salvezza. Capra Team, blitz in Val di Taro - Inizia con una vittoria il 2026 del Capra Team Ravenna, aggiudicatosi il recupero dell’ottava giornata di andata, di basket ... msn.com

Basket A2 femminile: per la prima di ritorno l'Alcamo Basket in trasferta a Rovigo #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Basket femminile: la Dinamo Women riceve la Brixia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.