Domenica di grande basket quella completata da poco in Serie A con quattro partite valevoli per la decima giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andate, in attesa dei due posticipi (Cremona-Varese e Virtus Bologna-Tortona) in programma domani lunedì 8 dicembre. APU OLD WILD WEST UDINE-GUERRI NAPOLI 78-71 Vittoria casalinga per l'APU Udine per 78-71 con la Guerri Napoli. I padroni di casa iniziano subito bene (27-21), con gli ospiti che reagiscono nel secondo quarto e si portano a -2 all'intervallo lungo (41-39). Nella ripresa Napoli mette anche la freccia (52-55) prima di subire un break di 8-0 per il 63-55 in favore di Udine alla terza sirena.

© Oasport.it - Basket, vittoria sofferta per Milano contro Trento in Serie A. Successi casalinghi anche per Udine e Venezia, blitz esterno di Trapani