Basket vittoria sofferta per Milano contro Trento in Serie A Successi casalinghi anche per Udine e Venezia blitz esterno di Trapani
Domenica di grande basket quella completata da poco in Serie A con quattro partite valevoli per la decima giornata della regular season 2025-2026: ecco come sono andate, in attesa dei due posticipi (Cremona-Varese e Virtus Bologna-Tortona) in programma domani lunedì 8 dicembre. APU OLD WILD WEST UDINE-GUERRI NAPOLI 78-71 Vittoria casalinga per l’APU Udine per 78-71 con la Guerri Napoli. I padroni di casa iniziano subito bene (27-21), con gli ospiti che reagiscono nel secondo quarto e si portano a -2 all’intervallo lungo (41-39). Nella ripresa Napoli mette anche la freccia (52-55) prima di subire un break di 8-0 per il 63-55 in favore di Udine alla terza sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Basket, serie B | Pielle, Turchetto 'pesa' la vittoria con Quarrata: "Non era scontato essere a punteggio pieno dopo tre gare". VIDEO
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Allianz Pazienza San Severo 73-69: super Gabrovsek e vittoria biancoblù in volata
Basket A2 | Libertas Livorno-Juvi Cremona 93-91: Woodson fa esultare gli amaranto, vittoria nell'ultimo test pre-season
La tripla decisiva di Kevion Taylor firma la vittoria di Urania Basket contro Mestre nella #giornata16 della #SerieA2OldWildWest #LaNostraPassione LNP PASS - facebook.com Vai su Facebook
Basket, i risultati di oggi: l'Olimpia Milano torna a vincere, Napoli e Cantù ko - L’Olimpia ritrova il successo in campionato: Dolomiti piegata 94- Scrive msn.com
LIVE Trieste-Olimpia Milano 86-82, Serie A basket in DIRETTA: vittoria sofferta per i triestini, terza sconfitta consecutiva per l’EA7 - 59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Trieste- Segnala oasport.it