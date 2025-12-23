Regalo di Natale ma non alla Charles Dickens | in Basilicata tornano i vitalizi

Il Consiglio regionale della Basilicata, a pochissimi giorni dal Natale, si auto-regala un vitalizio modificando il trattamento previdenziale dei suoi ex componenti che consente di introdurre una pensioncina da circa 600 euro al mese al compimento dei 65 anni, a fronte del versamento di 570 euro di contributi al mese per i 5 anni di mandato. Tutto merito di una generosa integrazione del monte contributivo, a carico delle casse del parlamentino lucano, per circa 1.400 euro al mese per ognuno dei consiglieri. La norma in questione, tra l'altro, è stata resa retroattiva e così ai consiglieri eletti vengono riconosciuti ogni mese 5.

