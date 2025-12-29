Milan Allegri | Non abbassiamo la guardia E non parliamo di Scudetto Pensare poco correre tanto

Al termine di Milan-Verona, conclusa con una vittoria per 3-0, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione, evitando di focalizzarsi troppo sul discorso Scudetto. In un commento sobrio e concreto, Allegri ha evidenziato la necessità di pensare poco alle classifiche e concentrarsi sul lavoro quotidiano, con l’obiettivo di continuare a migliorare attraverso impegno e corsa costante.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 svoltasi a 'San Siro' e terminata 3-0 per la sua squadra. Il suo unico pensiero? Testa bassa e lavorare sodo.

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico - Il Milan è ancora un cantiere in evoluzione e Allegri approfitterà della sosta per migliorare alcuni aspetti della squadra. corrieredellosport.it

Voci di mercato su uno scambio tra Juve e Milan: Allegri rivuole Gatti, ma il Diavolo non sacrifica Ricci per nessuna cifra e la Juve non sacrifica Gatti. #Gatti #Ricci #juventusnews24 #Juve - facebook.com facebook

È un Milan da vertigini. Allegri ora ha un Nkunku in più: “Gol da attaccante vero” x.com

