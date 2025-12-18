Allegri prima di Napoli Milan | Pensiamo solo alla partita il mercato ora è recuperare i giocatori Ecco perché non gioca Modric Bartesaghi? Ha avuto un problema

Prima della semifinale di Supercoppa Italiana, Allegri ha sottolineato che il focus del Milan è sulla partita e sul recupero dei giocatori, spiegando l’assenza di Modric e Bartesaghi a causa di problemi fisici. L’allenatore ha confermato l’impegno della squadra nel concentrarsi esclusivamente sulla sfida contro il Napoli, lasciando da parte le questioni di mercato in questa fase decisiva.

© Calcionews24.com - Allegri prima di Napoli Milan: «Pensiamo solo alla partita, il mercato ora è recuperare i giocatori. Ecco perché non gioca Modric, Bartesaghi? Ha avuto un problema» Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset nel prepartita della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Le sue parole A pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare la sfida. Tra assenze importanti, valutazioni di mercato .

Napoli-Milan, Allegri nel pre-partita: “Vi svelo il motivo per cui Modric e Bartesaghi non giocano” - partita della semifinale di Supercoppa Italiana col Napoli. spaziomilan.it

Milan, Allegri: "Jashari ed Estupinan dal 1'? Servono forze fresche. Ho fiducia in Nkunku" - Il mister del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. tuttomercatoweb.com

Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook

Conte contro Allegri, largo agli specialisti. Ma è la prima volta in Supercoppa #conte x.com

