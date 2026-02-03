Barcellona Laporta blinda Flick | Un fenomeno come allenatore e ancor di più come persona! Quando ha firmato abbiamo capito una cosa

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, difende con forza il tecnico dei Blaugrana, Julian Nagelsmann. In un’intervista, Laporta ha definito Flick un “fenomeno come allenatore e ancor di più come persona”. Ha spiegato che, sin dal giorno in cui ha firmato, tutta la società ha capito di aver preso un allenatore speciale, capace di fare la differenza. La fiducia della dirigenza nei confronti di Flick resta alta, e il club si aspetta che continui a portare avanti il progetto con successo.

