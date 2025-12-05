L’allenatore del Barcellona ??Flick ama lo spirito di Yamal

Sito inglese: Hansi Flick ha elogiato la superstar Lamine Yamal per il suo “spirito” in vista della trasferta del Barcellona contro il Real Betis nella Liga. Yamal ha continuato a brillare per i giganti spagnoli, contribuendo direttamente a 12 gol (cinque gol, sette assist) in 11 partite della Liga, più di tutti i suoi compagni di squadra. Il 18enne ha anche creato il maggior numero di occasioni da gol per il Barça nella massima serie spagnola in questa stagione (otto) e ha completato il maggior numero di dribbling (60), con i 20 di Pedri il secondo. Dopo aver lottato contro il Chelsea e il connazionale Marc Cucurella, in Champions League, Yamal ha risposto con un gol e un assist contro l’Alaves prima di un’altra ottima prestazione contro l’Atletico Madrid nell’ultima partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - L’allenatore del Barcellona, ??Flick, ama lo “spirito” di Yamal

