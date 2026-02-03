Bambino di 7 anni rischia di soffocare a scuola a Vicofertile

Un bambino di 7 anni rischia di soffocare in classe a Vicofertile. La scena si è svolta questa mattina in una scuola primaria di via Belletti, dove gli insegnanti sono intervenuti rapidamente per aiutarlo. Fortunatamente, il personale è riuscito a intervenire in tempo, e il bambino sta bene. Ora sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo esattamente.

Un bambino di 7 anni rischia la vita. La vicenda si è verificata in una scuola primaria di via Belletti, a Vicofertile. Durante l’orario scolastico, secondo le prime informazioni, al piccolo sarebbe andato di traverso un boccone, provocandogli gravi difficoltà respiratorie. Il personale scolastico ha prontamente allertato i soccorsi e il bambino è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni, ma le autorità sanitarie e scolastiche stanno seguendo attentamente il caso. La scuola e le famiglie sono state informate, e le autorità locali stanno verificando le circostanze dell’incidente per garantire la massima sicurezza agli studenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

