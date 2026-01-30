Bambino lasciato a piedi dall’autobus perché senza biglietto olimpico | autista sospeso mentre la procura indaga

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus mentre tornava a casa. L’autista, sospeso, ha fatto scattare l’indagine della procura. Il ragazzino non aveva il nuovo biglietto da 10 euro, che era stato introdotto per le Olimpiadi Milano-Cortina. La vicenda ha suscitato molte reazioni e ora si aspetta di capire cosa sia successo davvero.

Lasciato a piedi, a soli 11 anni, da un autobus perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro introdotto per le Olimpiadi Milano-Cortina. Il bambino, che stava rientrando da scuola, è stato così costretto a percorrere 6 chilometri in mezzo alla neve, al buio, con la temperatura sotto lo zero. La vicenda che suscita indignazione è avvenuta martedì a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. La ricostruzione. Terminata la scuola, il bambino aveva raggiunto la fermata dell’autobus, consegnando al conducente del mezzo il solito biglietto da due euro e cinquanta centesimi. Biglietto che l’autista non avrebbe accettato visto che, in occasione dei Giochi olimpici invernali, la tariffa prevede un aumento fino a 10 euro, anche per i residenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

