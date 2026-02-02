Grammy 2026 Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell’Anno
I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record. Bad Bunny ha portato a casa due premi, tra cui il riconoscimento di miglior album, facendo la storia. Billie Eilish si è invece aggiudicata il premio per la canzone dell’anno. Kendrick Lamar ha dominato con quattro statuette, mentre Lady Gaga si è portata a casa due premi. La serata ha regalato sorprese e riconoscimenti importanti nel mondo della musica.
(Adnkronos) – I Grammy Awards hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 4 statuette, Bad Bunny che fa la storia e Lady Gaga: entrambi hanno ottenuto due premi ciascuno. Billie Eilish e suo fratello Finneas O'Connell hanno ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata.
Grammy, vince Billie Eilish: «Wildflower» è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta "Ice out". Bad Bunny, primo latino album dell'anno
Billie Eilish torna a vincere ai Grammy.
Grammy Awards 2026, tutti i vincitori: “Mayhem” di Lady Gaga è l’album dell’anno, Billie Eilish trionfa come miglior canzone
Questa notte a Los Angeles, alla Crypto.
Grammys 2026 Predictions: Lady Gaga, Bad Bunny & Sabrina Carpenter Face Off!
Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Grammy Awards 2026, tutti i vincitori. Debí tirar más fotos di Bad Bunny è il disco dell'anno; Grammy 2026, Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell'Anno; Grammy Awards 2026, è di Bad Bunny il premio Album of the year: l’elenco completo dei vincitori.
Bad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it
Grammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitoriIl rapper ha battuto un record ai Grammy, mentre l'artista portoricano ha usato il palco per lanciare un messaggio politico. L'elenco completo dei vincitori ... vanityfair.it
Si è conclusa la 68ª edizione dei #Grammys, andata in scena questa sera a Los Angeles. Tantissimi i momenti da ricordare e gli artisti che hanno partecipato: dal ritorno di #HarryStyles, che ha premiato Bad Bunny come album dell’anno, a #CharliXCX, che h - facebook.com facebook
