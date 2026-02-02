Grammy 2026 Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell’Anno

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record. Bad Bunny ha portato a casa due premi, tra cui il riconoscimento di miglior album, facendo la storia. Billie Eilish si è invece aggiudicata il premio per la canzone dell’anno. Kendrick Lamar ha dominato con quattro statuette, mentre Lady Gaga si è portata a casa due premi. La serata ha regalato sorprese e riconoscimenti importanti nel mondo della musica.

(Adnkronos) – I Grammy Awards hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 4 statuette, Bad Bunny che fa la storia e Lady Gaga: entrambi hanno ottenuto due premi ciascuno. Billie Eilish e suo fratello Finneas O'Connell hanno ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Grammy, vince Billie Eilish: «Wildflower» è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta "Ice out". Bad Bunny, primo latino album dell'anno

Billie Eilish torna a vincere ai Grammy.

Grammy Awards 2026, tutti i vincitori: “Mayhem” di Lady Gaga è l’album dell’anno, Billie Eilish trionfa come miglior canzone

Questa notte a Los Angeles, alla Crypto.

grammy 2026 bad bunnyBad Bunny ai Grammy 2026 ha lanciato un potente messaggio politico, ma non è stato il soloVincitore di tre statuette, Bad Bunny è tornato sul palco anche successivamente, in particolare per ritirare il prestigioso premio come Album of the Year. Tra le lacrime si è sentito di aggiungere: ... vogue.it

grammy 2026 bad bunnyGrammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitoriIl rapper ha battuto un record ai Grammy, mentre l'artista portoricano ha usato il palco per lanciare un messaggio politico. L'elenco completo dei vincitori ... vanityfair.it

