Grammy 2026 Bad Bunny Miglior Album e Billie Eilish canzone dell’Anno

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record. Bad Bunny ha portato a casa due premi, tra cui il riconoscimento di miglior album, facendo la storia. Billie Eilish si è invece aggiudicata il premio per la canzone dell’anno. Kendrick Lamar ha dominato con quattro statuette, mentre Lady Gaga si è portata a casa due premi. La serata ha regalato sorprese e riconoscimenti importanti nel mondo della musica.

