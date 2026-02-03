Avviati i servizi di sicurezza e soccorso della polizia sulle piste da sci del vulcano

La polizia ha iniziato i servizi di sicurezza e soccorso sulle piste da sci del vulcano Etna. Gli agenti monitorano costantemente le aree più frequentate, pronti a intervenire in caso di emergenze. La stagione sciistica si apre così con una presenza rafforzata delle forze dell’ordine, che vogliono garantire la sicurezza di chi sceglie di sciare sull’Etna.

I servizi prestati dalle “volanti della neve” contribuisce a garantire, in modo decisivo, la sicurezza di snowboarder e amanti della neve e ad assicurare un soccorso professionale e tempestivo nelle sciovie dell'Etna Avviato il servizio di sicurezza e di soccorso in montagna sulle piste da sci del vulcano Etna a cura della polizia. Gli agenti specializzati, a bordo di motoslitte o sugli sci, assicurano il rispetto del codice delle nevi e, in caso di necessità, prestano aiuto agli sciatori in difficoltà. Già dal primo giorno di apertura della stazione di Piano Provenzana, i poliziotti sciatori sono stati impegnati in numerosi soccorsi, intervenendo tempestivamente per aiutare i feriti più gravi che hanno riportato fratture e lussazioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Etna Sci

Durante il Ponte dell'Immacolata, la provincia di Sondrio ha visto quasi 100 interventi di soccorso sulle piste da sci.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Etna Sci

Argomenti discussi: A Cesena il primo Giardino Alzheimer d’Italia, avviati i lavori in vista dell’inaugurazione di maggio; Milano Cortina 2026, programma strategico per persone con disabilità; Borgosesia: conclusi i lavori di ampliamento del Pronto soccorso, realizzata una nuova area OBI; Spiagge libere con servizi, avviati i bandi per la stagione estiva 2026.

Polizia, avviato servizio di sicurezza e soccorso sull'Etna(ANSA) - CATANIA, 03 FEB - La polizia ha avviato, anche quest'anno, il servizio di sicurezza e di soccorso in montagna sulle piste da sci dell'Etna. Personale delle Volanti della Questura di Catania, ... msn.com

Gal, avviati gli incontri per presentare i bandi su servizi e turismoSi sono tenuti nei giorni scorsi, presso la sede della Comunità montana dell’Oltrepo Pavese a Varzi, e presso la sede municipale del Comune di Santa Giuletta, i primi incontri con gli amministratori ... laprovinciapavese.gelocal.it

La Direzione aziendale interviene sulle polemiche degli ultimi giorni, ricostruendo lo stato reale dei servizi sanitari, gli interventi avviati e le difficoltà legate alla carenza di personale, denunciando l’effetto dannoso di allarmismi e informazioni non veritiere. - facebook.com facebook