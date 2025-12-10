Ponte dell' Immacolata | quasi 100 interventi di soccorso sulle piste da sci della provincia di Sondrio

Durante il Ponte dell'Immacolata, la provincia di Sondrio ha visto quasi 100 interventi di soccorso sulle piste da sci. La polizia di Stato è presente nelle stazioni turistiche per garantire sicurezza e assistenza, aiutando gli appassionati di montagna a trascorrere le vacanze in modo sereno e protetto.

Anche quest’anno la polizia di Stato è presente, nel periodo invernale, presso le stazioni sciistiche ad alta densità turistica con il “servizio di sicurezza e soccorso in montagna”, con lo scopo di far trascorrere delle vacanze invernali in serenità agli amanti della montagna, quando sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

