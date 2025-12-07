Terzo ciclo percorsi abilitanti 2025 26 | avvio previsto entro gennaio prima dell’aggiornamento delle GPS Pillole di Question Time

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una tematica centrale per molti aspiranti docenti: l’avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti all’insegnamento. Un focus particolare è stato dedicato alla possibile sovrapposizione tra l'inizio dei corsi e l’apertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). L'articolo Terzo ciclo percorsi abilitanti 202526: avvio previsto entro gennaio, prima dell’aggiornamento delle GPS. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Percorsi abilitanti terzo ciclo 2025/2026: bandi previsti a gennaio 2026, conclusione entro 30 giugno. Pillole di Question Time

• ’ : ` ? Sta per essere pubblicata l’attesa offerta formativa del terzo ciclo dei percorsi abilitanti all’insegnamento. Università e istituzio - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu UnitelmaSapienza per la Formazione Docenti - Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu: si amplia l’offerta formativa dedicata alla formazione iniziale degli insegnanti con i corsi di abilitazione docenti 60 cfu proposti da UnitelmaSapienza, uno dei ... Segnala ansa.it

Percorsi abilitanti 60, 36. 30 CFU del 2025/26: dove sarà attivata la mia classe di concorso? Posso inviare più iscrizioni? La nostra newsletter “Diventare insegnanti ... - Nel terzo numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, prevista per questo venerdì, Lalla vi fornirà informazioni sui percorsi abilitanti, alla luce delle ultime novità normative. Segnala orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti per docenti, pubblicato il decreto - "In questi mesi, pur senza clamore, ci siamo attivati con tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire che la situazione fosse risolta nel più breve tempo possibile" e quindi "spiace aver dovuto ... Da ansa.it