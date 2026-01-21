Graduatorie GPS 2026 | riserva sì ma il percorso abilitante dovrà concludersi entro il 30 giugno Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è discusso delle graduatorie GPS 2026. In particolare, è stata evidenziata la possibilità di riserva, con l’obbligo di completare il percorso abilitante entro il 30 giugno. Un approfondimento utile per chi è coinvolto nei percorsi di abilitazione e nelle future graduatorie.

Nel question time del 9 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una tematica rilevante per molti docenti impegnati nei percorsi abilitanti. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di inserimento in prima fascia delle GPS per coloro che non avranno ancora concluso il percorso abilitante al momento dell’aggiornamento. Alla domanda: “Sto seguendo un percorso abilitante ma non credo di concluderlo in tempo per l’aggiornamento delle GPS. Devo inserirmi in seconda fascia o posso comunque dichiarare l’abilitazione con riserva?”, Sonia Cannas ha spiegato le indicazioni contenute nella bozza dell’ordinanza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

