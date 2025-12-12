giarre avviati interventi di messa in sicurezza idraulica

A Giarre sono stati avviati interventi di messa in sicurezza idraulica per tutelare il territorio dai rischi legati a eventi meteorologici estremi. Questi lavori mirano a prevenire allagamenti e danni, garantendo maggiore sicurezza alla comunità e alla rete idrica locale.

In risposta alla necessità di prevenire i disagi derivanti da eventi meteo estremi, sono in corso a Giarre importanti interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio. L'Amministrazione comunale e la società Igm (appaltatrice del ciclo dei rifiuti) stanno operando congiuntamente per la.

#Laprimacosabella: il torrente Continella di Giarre è stato bonificato - Da anni era ricoperto da vegetazione e terriccio, la pulizia è stata possibile grazie alla protezione civile.

