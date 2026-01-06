Avengers | Doomsday il ritorno degli X-Men al centro del nuovo teaser ufficiale

È stato pubblicato un nuovo teaser ufficiale che anticipa il ritorno degli X-Men nel prossimo film Avengers: Doomsday. I fan della Marvel dovranno attendere ancora un anno prima di vedere i supereroi in azione, ma intanto sono disponibili alcune immagini che offrono un primo sguardo alle novità in arrivo.

I fan della Marvel dovranno attendere ancora un anno prima di rivedere in azione i supereroi e, nell'attesa, online sono state condivise nuove immagini. Il nuovo teaser di Avengers: Doomsday condiviso online dalla Marvel mostra ufficialmente il ritorno degli X-Men. Nel video, della durata di poco più di un minuto, si vedono infatti Charles Xavier e Magneto di nuovo insieme, anticipando qualche momento dell'attesa avventura dei protagonisti dei fumetti che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026. Cosa mostra il nuovo teaser di Avengers: Doomsday I personaggi interpretati da Patrick Stewart e Ian McKellen sono mostrati mentre stanno giocando a scacchi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

