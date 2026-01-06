Avengers | Doomsday accende Internet con il teaser degli X-Men ed è già caos totale
Marvel ha rilasciato il tanto atteso teaser di Avengers: Doomsday, che coinvolge anche gli X-Men. L’anteprima ha già suscitato grande fermento tra i fan, preannunciando un’uscita ricca di colpi di scena. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle nuove alleanze e sulle sfide che attendono i protagonisti, confermando l’importanza di seguire attentamente ogni dettaglio.
Marvel ha sganciato il teaser che tutti aspettavano e, spoiler: non è uno di quelli da guardare distrattamente. Il nuovo assaggio di Avengers: Doomsday è quello che ha fatto più rumore in assoluto perché sì, gli X-Men sono ufficialmente tornati. E lo fanno nel modo più drammatico possibile. Avengers: Doomsday: arriva il terzo teaser sugli X-Men. Il teaser si apre dentro una X-Mansion devastata. Niente atmosfera nostalgica: qui è tutto crepe, macerie e tensione. Charles Xavier e Magneto sono insieme, segnati ma lucidi, e il dialogo tra loro ha un peso emotivo non indifferente. Magneto parla di morte, destino e identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Avengers: Doomsday | Teaser leaked: gli X-Men sono i protagonisti!
Leggi anche: Avengers: Doomsday, Marvel pubblica il teaser trailer ufficiale dedicato agli X-Men in italiano
Avengers: Doomsday, le foto leaked di Chris Evans col Mjolnir dividono i fan: è Steve Rogers o un fake in AI? - Internet si divide di fronte alle foto di Chris Evans nei panni di Nomad diffuse sui social media: sono vere anticipazioni o si tratta di falsi generati dall'intelligenza artificiale? msn.com
Avengers: Doomsday, foto anticipa incontro tra Ciclope di Marsden e un veterano del MCU? - Le riprese del tanto atteso nuovo film sono ufficialmente in corso nel Regno Unito e, come spesso ... tg24.sky.it
C'è un mistero che riguarda il leak del teaser di Avengers: Doomsday (e il ritorno di un certo personaggio) - Manca circa un anno al debutto nelle sale di Avengers: Doomsday: attesissimo, il nuovo film collettivo Marvel diretto dai fratelli Russo riunirà sullo schermo supereroi vecchi e nuovi, cercando di ... wired.it
AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Dr Doom Teaser | Marvel Comics
Avengers Doomsday riporta in scena gli X-Men | Nuovo Teaser x.com
Trapelato in rete il quarto teaser di Avengers: Doomsday incentrato su Shuri, M’Baku, Namor, Namora e La Cosa. Trovate il link nel primo commento - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.