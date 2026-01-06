Avengers | Doomsday accende Internet con il teaser degli X-Men ed è già caos totale

Marvel ha rilasciato il tanto atteso teaser di Avengers: Doomsday, che coinvolge anche gli X-Men. L’anteprima ha già suscitato grande fermento tra i fan, preannunciando un’uscita ricca di colpi di scena. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulle nuove alleanze e sulle sfide che attendono i protagonisti, confermando l’importanza di seguire attentamente ogni dettaglio.

Marvel ha sganciato il teaser che tutti aspettavano e, spoiler: non è uno di quelli da guardare distrattamente. Il nuovo assaggio di Avengers: Doomsday è quello che ha fatto più rumore in assoluto perché sì, gli X-Men sono ufficialmente tornati. E lo fanno nel modo più drammatico possibile. Avengers: Doomsday: arriva il terzo teaser sugli X-Men. Il teaser si apre dentro una X-Mansion devastata. Niente atmosfera nostalgica: qui è tutto crepe, macerie e tensione. Charles Xavier e Magneto sono insieme, segnati ma lucidi, e il dialogo tra loro ha un peso emotivo non indifferente. Magneto parla di morte, destino e identità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

