Intensificati i controlli dei Carabinieri nel territorio irpino con l' ausilio di unità speciali

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha potenziato le operazioni di controllo sul territorio irpino, impiegando unità speciali per garantire maggiore sicurezza nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. Un incremento delle attività di prevenzione volto a tutelare cittadini e commercianti durante questo periodo dell'anno.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle Compagnie di Avellino e Solofra. Le attività, svolte sia nelle ore diurne sia in quelle notturne.

