Pescara non si fermano all' alt | fuga scellerata finisce in dramma

Sabato mattina sull'autostrada A14 di Pescara si è consumato un inseguimento ad alta velocità che ha portato a un grave incidente al casello di Francavilla-Pescara Sud. La fuga di un veicolo ha scatenato una corsa pericolosa, culminata in un drammatico scontro con conseguenze pesanti per le persone coinvolte.

Sabato mattina, intorno alle 8, sull'autostrada A14 si è verificato un inseguimento ad alta tensione culminato in un grave incidente al casello di Francavilla- Pescara Sud (Chieti). Due persone di nazionalità straniera, in sella a una moto, non si sono fermate all'alt imposto dalle forze dell'ordine e hanno tentato la fuga. L'inseguimento, durato diversi minuti, è terminato quando i due hanno perso il controllo del mezzo uscendo di strada subito dopo il casello.Entrambi i centauri hanno riportato gravi traumi. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, li hanno stabilizzati sul posto. Uno è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Spirito Santo di Pescara, l'altro con ambulanza all'ospedale Ss. Liberoquotidiano.it

