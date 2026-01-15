Ladri rintracciati dopo una rapina a Milano uno sottrae la pistola a un poliziotto e spara | arrestati
In seguito a una rapina a Milano, polizia e carabinieri hanno rintracciato e arrestato due uomini a Sedriano. Durante l’intervento, uno dei fermati ha sottratto l’arma a un ufficiale e ha sparato due colpi. Le autorità hanno confermato l’arresto di un 32enne e un 23enne, garantendo il rispetto delle procedure legali e la sicurezza pubblica.
La polizia ha arrestato a Sedriano (Milano) un 32enne e un 23enne per rapina. Il più giovane, una volta braccato dagli agenti, avrebbe preso la pistola di uno di loro e avrebbe sparato due colpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
