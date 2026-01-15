Ladri rintracciati dopo una rapina a Milano uno sottrae la pistola a un poliziotto e spara | arrestati

In seguito a una rapina a Milano, polizia e carabinieri hanno rintracciato e arrestato due uomini a Sedriano. Durante l’intervento, uno dei fermati ha sottratto l’arma a un ufficiale e ha sparato due colpi. Le autorità hanno confermato l’arresto di un 32enne e un 23enne, garantendo il rispetto delle procedure legali e la sicurezza pubblica.

Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara - Hanno rapinato un uomo, ma sono rimasti ‘fregati’ dal sistema di geolocalizzatore sul cellulare sottratto. milanotoday.it

