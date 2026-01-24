Accoltellato davanti al bar dopo una lite

Nella sera del 23 gennaio, a Cascina, si è verificato un episodio di accoltellamento davanti al Bar Sport. Un uomo, coinvolto in una lite con alcune persone di nazionalità albanese, è stato ferito durante un diverbio avvenuto all’esterno del locale. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto e hanno avviato le indagini per chiarire i motivi del confronto.

Accoltellamento nella tarda serata di ieri, 23 gennaio, all'altezza del Bar Sport a Cascina. Un uomo, che transitava di fronte al locale con l'auto, ha iniziato a litigare con alcune persone, di nazionalità albanese, che si trovavano fuori dal bar. Sceso dall'auto si è diretto verso di loro e.

