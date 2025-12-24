Pestato rapito e chiuso in un'auto a 17 anni dopo la lite con il figlio del boss
A 17 anni è stato rapito, chiuso in auto e pestato dopo una lite con il figlio di un ex affiliato del clan Genovese, nel Torinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ucciso mentre andava al lavoro dopo lite con un boss della zona: chiesto l’ergastolo per il killer di Paolo Corelli
Leggi anche: Fugge in auto con il figlio di 4 mesi dopo la lite con la compagna
Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio; Vicesindaco di Galliavola rapito in un bar e picchiato in aperta campagna: si scava nella vita di Enrico Broglia; Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio.
Pestato, rapito e chiuso in un’auto a 17 anni dopo la lite con il figlio del boss - A 17 anni è stato rapito, chiuso in auto e pestato dopo una lite con il figlio di un ex affiliato del clan Genovese, nel Torinese ... fanpage.it
Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio - Quattro arrestati per la spedizione punitiva contro un adolescente Il pm: a organizzarla l’ex camorrista Moscatiello trasferito a Torino Svenuto per le botte, ... msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.