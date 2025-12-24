Pestato rapito e chiuso in un'auto a 17 anni dopo la lite con il figlio del boss

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 17 anni è stato rapito, chiuso in auto e pestato dopo una lite con il figlio di un ex affiliato del clan Genovese, nel Torinese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ucciso mentre andava al lavoro dopo lite con un boss della zona: chiesto l’ergastolo per il killer di Paolo Corelli

Leggi anche: Fugge in auto con il figlio di 4 mesi dopo la lite con la compagna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio; Vicesindaco di Galliavola rapito in un bar e picchiato in aperta campagna: si scava nella vita di Enrico Broglia; Pestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio.

pestato rapito chiuso autoPestato, rapito e chiuso in un’auto a 17 anni dopo la lite con il figlio del boss - A 17 anni è stato rapito, chiuso in auto e pestato dopo una lite con il figlio di un ex affiliato del clan Genovese, nel Torinese ... fanpage.it

pestato rapito chiuso autoPestato e rapito a 17 anni dopo la rissa tra ragazzi: così il boss vendica il figlio - Quattro arrestati per la spedizione punitiva contro un adolescente Il pm: a organizzarla l’ex camorrista Moscatiello trasferito a Torino Svenuto per le botte, ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.