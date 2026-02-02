Auto elettriche batterie | chi sono i 10 maggiori produttori al mondo

Dieci aziende al mondo producono la maggior parte delle batterie usate nelle auto elettriche e ibride. La maggior parte di queste batterie arriva dalla Cina, dove si concentrano i principali produttori. Anche aziende sudcoreane e giapponesi fanno la loro parte, usando chimiche come Ncm e Lfp. La produzione di accumulatori sta cambiando rapidamente e dice molto su come si muove il settore dell’elettrico globale.

Anche nel 2025 l'industria automobilistica globale ha fatto riferimento ai produttori cinesi di batterie per la fornitura di questa parte essenziale per le auto elettriche e ibride. Tracciare la produzione di queste componenti è più complesso di quanto si possa pensare, perché le stesse aziende che producono batterie per Ev costruiscono anche accumulatori per dispositivi elettronici, storage energetico e altre applicazioni. Tra le batterie per Ev, inoltre, vanno distinte quelle per le auto destinate ai privati e alle aziende e quelle destinate ai mezzi pesanti per il trasporto, ai furgoni per il commercio e agli altri mezzi da lavoro per l'industria (ad esempio i muletti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

