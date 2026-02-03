Auto di lusso intestata senza consenso | indagini dei Carabinieri

I Carabinieri di Caposele hanno concluso le indagini sulla proprietà di un’auto di lusso intestata senza il consenso del reale proprietario. Dopo aver ricevuto una denuncia da una residente del paese, i militari hanno individuato e deferito un uomo dell’hinterland napoletano, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche. Ora si indaga per capire come sia stato possibile intestare l’auto senza autorizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Caposele, a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di denuncia-querela presentata da una cittadina del posto, hanno deferito in stato di libertà un uomo residente nell’hinterland napoletano, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche. Il predetto è ritenuto responsabile dei reati di “truffa”, “sostituzione di persona” e “falsità ideologica” commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, l’indagato, mediante artifici e raggiri, provvedeva dapprima a intestare arbitrariamente alla denunciante un’autovettura di lusso, senza che la stessa ne fosse a conoscenza o avesse mai prestato consenso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

