Auricolari e cellulari nascosti per superare l’esame di guida | tre denunciati alla Motorizzazione di Firenze

Tre persone sono state denunciate alla Motorizzazione di Firenze dopo essere state trovate a tentare di superare l’esame di guida in modo illecito. Avevano nascosto auricolari e cellulari per ricevere aiuto da qualcuno dall’esterno. La Polizia stradale ha scoperto tutto durante i controlli e ha fermato i candidati prima che terminassero l’esame. È il secondo caso in poche settimane, segno che i tentativi di truccare gli esami per la patente sono ancora diffusi.

Firenze, 2 febbraio 2026 – Superare l' esame teorico per conseguire la patente di guida con micro-auricolari color carne, cellulari nascosti e complici esterni a suggerire le risposte. E' quanto avrebbero tentato di fare tre candidati stranieri alla Motorizzazione Civile di Firenze, scoperti e denunciati dalla Polizia Stradale di Firenze durante un controllo mirato contro le frodi negli esami di guida. L'intervento della Polizia Stradale. Gli investigatori della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Firenze, operando in abiti civili e mescolandosi tra i candidati nelle aule d'esame, hanno notato atteggiamenti sospetti da parte di tre cittadini stranieri.

