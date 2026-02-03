Aule aperte con ’Ababo Openshow’ L’Accademia mette in mostra i lavori dei giovani talenti

Questa mattina l’Accademia di Belle Arti apre le porte ai giovani talenti con l’evento Ababo Openshow. Durante Art City, centinaia di visitatori si sono mossi tra le aule e i laboratori dell’istituto per scoprire le opere degli studenti. L’esposizione, che si tiene in diversi spazi dell’Accademia, mostra le creazioni più recenti dei giovani artisti, dando loro una vetrina importante. In questa occasione, il futuro dell’arte si mette in mostra in modo diretto e accessibile a tutti.

In occasione di Art City e i suoi oltre 300 appuntamenti, è d’obbligo da oggi un giro nell’arte del futuro, vale a dire all’ Accademia di Belle Arti con il suo Ababo Openshow, esposizione diffusa negli spazi didattici e laboratoriali. In questa settimana che s’interseca anche con Arte Fiera (dove l’Accademia avrà un suo stand) l’istituzione bolognese trasferisce la didattica dove le opere di studentesse e studenti dei Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e Arti Applicate, prendono vita, corredandoli di art talk. Curato da Enrico Fornaroli e Fabiola Naldi, l’Openshow – parte di un’articolata Ababo Art Week – quest’anno arriva fino ai laboratori sotterranei riaperti dopo il restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Accademia di Belle Arti di Bologna annuncia il programma di Ababo Art Week 2026, in programma dal 3 all’8 febbraio.

ABABO Art Week 2026Dal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ABABO Art Week,calendario di appuntamenti sviluppato nell'ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Nigh ... liquidarte.it