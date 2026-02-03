Audero racconta | È stato come una martellata all’orecchio poteva finire molto male! A chi ha lanciato il petardo vorrei dire una cosa

Emil Audero ha vissuto un momento di paura durante la partita contro l’Inter. Il portiere della Cremonese ha raccontato di aver sentito una “martellata all’orecchio” dopo che un petardo è stato lanciato dal settore ospiti. Per lui, poteva andare molto peggio. Audero ha detto chiaramente di voler rivolgere un messaggio a chi ha lanciato l’oggetto: “Poteva finire molto male”. Ora, la questione sta facendo discutere anche tra tifosi e società.

Emil Audero si è raccontato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita di Serie A tra Cremonese e Inter.

Durante la partita, il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato l’incidente di ieri sera.

