Audero racconta | È stato come una martellata all’orecchio poteva finire molto male! A chi ha lanciato il petardo vorrei dire una cosa
Emil Audero ha vissuto un momento di paura durante la partita contro l’Inter. Il portiere della Cremonese ha raccontato di aver sentito una “martellata all’orecchio” dopo che un petardo è stato lanciato dal settore ospiti. Per lui, poteva andare molto peggio. Audero ha detto chiaramente di voler rivolgere un messaggio a chi ha lanciato l’oggetto: “Poteva finire molto male”. Ora, la questione sta facendo discutere anche tra tifosi e società.
Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore Pisa, Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna: inizia la loro nuova avventura in nerazzurro. Tutti i dettagli Udinese, Runjaic dopo il successo contro la Roma: «Ecco cosa mi rende più orgoglioso. Su Ekkelenkamp e arrivare in Europa.» Roma, Gasperini a sorpresa: «Non pensavo si incontrassero tutte queste difficoltà sul mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Cremonese Inter
Audero dopo essere stato colpito dal petardo: “Poteva andare molto peggio”
Emil Audero si è raccontato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita di Serie A tra Cremonese e Inter.
Audero: "Una martellata all'orecchio, dolore, poi un senso di vuoto. A quel tifoso chiederei: perché?"
Durante la partita, il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato l’incidente di ieri sera.
Ultime notizie su Cremonese Inter
Argomenti discussi: Calcio, chi è il tifoso dell'Inter che lancia un petardo ad Audero, e perde alcune dita; L'Inter Club di San Marino: Il tifoso che ha lanciato il petardo contro Audero è un nostro socio ed è stato espulso, impossibile prevedere quello che ha fatto; Audero svela il dopo petardo: Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentro; Lancia un petardo contro Audero, tifoso dell'Inter perde due dita: così è stato identificato.
Audero svela il dopo petardo: Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentroEmil Audero racconta cosa è successo nei convulsi momenti dell'esplosione del petardo durante Cremonese-Inter, ma soprattutto dopo: Era dentro di ... fanpage.it
Audero e la bomba carta allo Zini: «Poteva finire molto peggio, ma non mi piego alla violenza»L’ex portiere del Palermo racconta lo shock vissuto durante Cremonese-Inter: ferite fisiche, cicatrici interiori ... ilovepalermocalcio.com
Non ci sarà alcuna sconfitta a tavolino perché Audero ha continuato a giocare. Lo ha fatto nonostante fosse visibilmente ferito, sanguinante, dopo quanto accaduto in campo. E c’è persino chi come Gazzetta lo ringrazia per questo. Una situazione che racconta - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.