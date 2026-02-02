Audero dopo essere stato colpito dal petardo | Poteva andare molto peggio

Emil Audero si è raccontato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita di Serie A tra Cremonese e Inter. Il portiere lombardo spiega di aver avuto fortuna, perché l’esplosione poteva causare danni più gravi. Ricorda bene il momento in cui un tifoso ha lanciato il petardo dal settore ospiti, colpendolo all’inizio del secondo tempo. Audero dice che, nonostante lo spavento, l’incidente poteva andare molto peggio.

(Adnkronos) – Emil Audero parla del petardo che lo ha colpito durante Cremonese-Inter. Oggi, lunedì 2 febbraio, il portiere lombardo è tornato sull'episodio avvenuto all'inizio del secondo tempo della sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, che i nerazzurri hanno vinto 2-0, quando un tifoso ha lanciato un petardo dal settore ospiti colpendolo. "Ciao a tutti, questo è un messaggio per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto ieri", ha detto il portiere in un messaggio condiviso sui canali ufficiali della Cremonese, "adesso sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all’orecchio e un forte bruciore al ginocchio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Emil Audero parla del petardo che lo ha colpito durante Cremonese-Inter. Oggi, lunedì 2 febbraio, il portiere lombardo è tornato sull'episodio avvenuto all'inizio del secondo tempo della sfida valida

Prima la grande paura e ora il sollievo. Emil Audero è stato la vittima di un episodio di violenza nel corso del match tra Cremonese e Inter, che ha riportato al centro della discussione la sicurezza

Se Audero sta giù la partita per l'Inter è persa a tavolino. Facile facile. Audero vecchio cuore nerazzurro, dopo aver regalato il secondo gol gioca con timpano sanguinante pur di dire che è tutto ok....

Situazione surreale nel settore dei tifosi interisti: dopo l'atto criminale del petardo lanciato verso Audero, adesso poche decine provano a lanciare cori ma il resto dello settore ha smesso di cantare in evidente disgusto #CremoneseInter