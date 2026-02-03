Audero | Una martellata all' orecchio dolore poi un senso di vuoto A quel tifoso chiederei | perché?

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita, il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato l’incidente di ieri sera. Dopo l’esplosione di un petardo vicino a lui, ha sentito una martellata all’orecchio e un forte dolore. Ha ammesso di aver continuato a giocare per un po’, spinto dall’adrenalina, ma poi si è reso conto di essere ferito anche dentro la gamba. “Chiederei a quel tifoso: perché?” ha detto, ancora scosso dall’accaduto.

La vigliaccheria è un unguento malefico che non lascia piaghe solo nella pelle. Scava in profondità, arriva fino all’anima. Emil Audero prova a curarsi, capire, riflettere. Uno dei mantra del calcio è: testa alla prossima partita. Ma la domenica dello Zini, il portiere della Cremonese, nato in Indonesia ma cresciuto in Piemonte, non la dimenticherà facilmente. Porta ancora i segni della bomba carta che gli è esplosa tra i piedi nel secondo tempo della sfida contro l’Inter. Lui però ha deciso di andare avanti, di non piegarsi al becerume, anche se la noncuranza percepita da fuori è fuorviante. La cicatrice è profonda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

audero una martellata all orecchio dolore poi un senso di vuoto a quel tifoso chiederei perch233

© Gazzetta.it - Audero: "Una martellata all'orecchio, dolore, poi un senso di vuoto. A quel tifoso chiederei: perché?"

Approfondimenti su Audero Cremonese

Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita, poi è stato picchiato

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero.

Fuma cannabis light, poi apre la finestra e si getta nel vuoto. Studente 23enne muore a Milano davanti al fratello: «Diceva frasi senza senso» 

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Audero Cremonese

Argomenti discussi: Audero: Una martellata all'orecchio, dolore, poi un senso di vuoto. A quel tifoso chiederei: perché?; Audero: Dopo il petardo mi sono chiesto. Perché continuo a giocare?. Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata.

audero una martellata allAudero: Una martellata all'orecchio, dolore, poi un senso di vuoto. A quel tifoso chiederei: perché?Il portiere della Cremonese ferito da un petardo: L'adrenalina mi ha fatto continuare, poi mi sono accorto che oltre alla gamba ero ferito dentro. Mi chiedevo 'Perché sono qui?'. Quello che è success ... msn.com

Audero: «Dopo il petardo mi sono chiesto. Perché continuo a giocare?. Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata»Il portiere della Cremonese sul grande spavento vissuto in campo: «Quella bomba carta avrebbe potuto colpirmi e causare gravi danni. Ma era giusto che rimanessi in campo» ... corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.