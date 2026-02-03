Durante la partita, il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato l’incidente di ieri sera. Dopo l’esplosione di un petardo vicino a lui, ha sentito una martellata all’orecchio e un forte dolore. Ha ammesso di aver continuato a giocare per un po’, spinto dall’adrenalina, ma poi si è reso conto di essere ferito anche dentro la gamba. “Chiederei a quel tifoso: perché?” ha detto, ancora scosso dall’accaduto.

La vigliaccheria è un unguento malefico che non lascia piaghe solo nella pelle. Scava in profondità, arriva fino all’anima. Emil Audero prova a curarsi, capire, riflettere. Uno dei mantra del calcio è: testa alla prossima partita. Ma la domenica dello Zini, il portiere della Cremonese, nato in Indonesia ma cresciuto in Piemonte, non la dimenticherà facilmente. Porta ancora i segni della bomba carta che gli è esplosa tra i piedi nel secondo tempo della sfida contro l’Inter. Lui però ha deciso di andare avanti, di non piegarsi al becerume, anche se la noncuranza percepita da fuori è fuorviante. La cicatrice è profonda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Audero: "Una martellata all'orecchio, dolore, poi un senso di vuoto. A quel tifoso chiederei: perché?"

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero.

Il tifoso responsabile del lancio del petardo verso Audero ha perso tre dita. Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato successivamente aggredito da alcuni ultras della Curva Nord. - facebook.com facebook