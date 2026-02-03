**Audero e Inter | petardi in campo divieto di trasferta per i tifosi**
Il ministro dell’Interno ha deciso di bloccare i tifosi dell’Inter in trasferta fino al 23 marzo. La misura arriva dopo un episodio di petardi in campo durante la partita a Cremona. La decisione riguarda i supporter nerazzurri che non potranno seguire la squadra in trasferta, in risposta ai fatti avvenuti durante la sfida contro il club avversario.
Il ministro dell’Interno ha disposto il **divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter** fino al 23 marzo, in seguito a un episodio avvenuto a Cremona durante la partita contro il club nerazzurro. Un tifoso, identificato dalle forze dell’ordine, ha lanciato un petardo nel campo di gioco, provocando un incidente in cui si è ferito gravemente, perdendo due dita. La misura, disposta per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive, riguarda soltanto gli spettacoli in Lombardia. Il tifoso, non appartenente a gruppi organizzati, è stato espulso da Inter Club San Marino, il club con cui fa parte del territorio e che ha dichiarato la propria separazione totale dal gesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
