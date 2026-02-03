Petardo contro Audero divieto di trasferta per i tifosi dell' Inter

Il ministro dell’Interno ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La misura arriva dopo quanto accaduto a Cremona, dove un petardo è stato lanciato contro il portiere dell’Inter, Audero. Inoltre, i residenti in Lombardia non potranno acquistare i biglietti per le partite in trasferta dei nerazzurri. La decisione mira a prevenire altri incidenti e a garantire la sicurezza durante le gare.

Dopo quanto accaduto a Cremona durante la partita contro l'Inter, il ministro dell'Interno “ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi” nerazzurri fino al 23 marzo “nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia”. Il provvedimento “è.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Viminale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Inter dopo il petardo esploso su Audero.

I tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

