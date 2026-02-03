L’estremo difensore della Juventus, Audero, ha commentato l’episodio avvenuto durante la partita contro l’Inter. Ha descritto la situazione come una “martellata nell’orecchio”, aggiungendo che le cose potevano finire molto peggio. Poi ha rivolto una domanda ai tifosi nerazzurri, chiedendosi cosa abbia fatto ai loro supporter. La scena ha fatto discutere e alimenta le polemiche tra le due tifoserie.

. Le parole del portiere. Il portiere della Cremonese Emil Audero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato in prima persona l’episodio del petardo lanciato dal settore ospiti dell’Inter verso di lui. COME STO? – « Innanzitutto sto abbastanza bene. Almeno di testa perché ripensando a quello che è successo mi rendo conto che le conseguenze potevano essere molto più gravi. Ma è tutto molto difficile da digerire. A fine partita, una volta scesa l’adrenalina, il collo mi si è irrigidito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Audero: «Come una martellata nell’orecchio, poteva andare molto peggio. Ma cosa ho fatto ai tifosi dell’Inter!?»

Approfondimenti su Audero Inter

Emil Audero ha vissuto un momento di paura durante la partita contro l’Inter.

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Audero Inter

Argomenti discussi: Audero: Una martellata all'orecchio, poteva finire molto male. Al tifoso chiedo: perché?; ? Audero racconta: Dolore come una martellata e poi il vuoto. Queste persone vanno punite; Audero: Dopo il petardo mi sono chiesto. Perché continuo a giocare?. Come una martellata, una sensazione di vuoto mai provata; L'incubo di Audero: Quanta paura, poteva finire male. Perché ha lanciato la bomba?.

Il racconto di Audero: Come una martellata all'orecchio. Mi sono sentito vuoto, ma non volevo speculare. A quel tifoso gli vorrei chiedere una cosaDiventato suo malgrado il protagonista del weekend calcistico, Emil Audero parla alla Gazzetta dello Sport dopo quanto accaduto durante Cremonese-Inter di domenica. Audero, il giorno dopo cosa resta? msn.com

Il portiere della Cremonese, Emil Audero, racconta la brutta esperienza vissuta in campo contro l’Inter per via del petardo esploso nelle sue vicinanzeIl portiere della Cremonese, Emil Audero, racconta la brutta esperienza vissuta in campo contro l’Inter per via del petardo esploso nelle sue vicinanze Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il port ... calcionews24.com

Audero porta i segni della bomba carta che gli è esplosa tra i piedi contro l’Inter: “L’adrenalina mi ha fatto continuare, poi mi sono accorto che oltre alla gamba ero ferito dentro. Mi chiedevo 'Perché sono qui” Emil Audero ha deciso di andare avanti - facebook.com facebook

#Audero racconta l'episodio che lo ha coinvolto in prima persona Le sue parole sul petardo di #CremoneseInter x.com