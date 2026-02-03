Al valico di Rafah, la scena è di attesa e dolore. Questa mattina, cinque persone sono riuscite a uscire, ma nessuno è riuscito a entrare. Ibrahim Abu Ameera, che ha tre anni, aspetta ancora di sapere se potrà lasciare la zona. Il ritardo nella riapertura del valico ha peggiorato la sua condizione, e i laboratori locali non sono in grado di fare diagnosi precise. La situazione rimane tesa e senza segnali di cambiamento nel breve termine.

Palestina Israele permette la riapertura a un ritmo insostenibile: sono 20mila i palestinesi malati di Gaza che necessitano cure all'estero, oltre 1.200 i morti nell'attesa. Tel Aviv battezza il checkpoint che «filtra» i ritorni: Regavim è un messaggio chiaro a palestinesi e israeliani

© Cms.ilmanifesto.it - Attesa e dolore al valico di Rafah: escono in cinque, non entra nessuno

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, per osservare da vicino le attività di aiuti umanitari.

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Egitto e Gaza, incontrando rappresentanti della Mezzaluna Rossa e operatori umanitari.

