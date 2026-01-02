Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto al confine con la Striscia di Gaza

Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Egitto e Gaza, incontrando rappresentanti della Mezzaluna Rossa e operatori umanitari. La visita si inserisce in un contesto di sostegno alle attività di assistenza nella regione, evidenziando l’importanza di facilitare l’arrivo di aiuti umanitari.

L'attrice di Hollywood Angelina Jolie ha visitato il lato egiziano del valico di Rafah verso Gaza, dove ha parlato con membri della Mezzaluna Rossa e camionisti che trasportavano aiuti umanitari. Secondo i media locali, l'attrice ed ex inviata speciale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha compiuto la visita per accertarsi delle condizioni dei palestinesi feriti trasferiti in Egitto e per verificare la distribuzione degli aiuti nel territorio devastato.

