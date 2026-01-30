Scarsa visibilità all' aeroporto di Ancona volo proveniente da Tirana dirottato a Pescara

Un volo proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato dirottato a Pescara. Le cattive condizioni meteo e la scarsa visibilità hanno impedito all’aereo di atterrare nel capoluogo dorico, costringendo i piloti a deviare l’atterraggio sull’aeroporto di Pescara. La situazione ha causato qualche disagio ai passeggeri, che ora aspettano aggiornamenti sulla ripresa del volo.

Dirottato all'aeroporto di Pescara il volo Wizzair proveniente da Tirana e diretto ad Ancona. Il velivolo, infatti, non è potuto atterrare nel capoluogo dorico a causa della scarsa visibilità e delle condizioni meteo avverse. Accertata l'impossibilità di atterrare nelle Marche, l'aereo è arrivato nello scalo abruzzese attorno alle 13:30. Come da prassi, per i passeggeri, una volta atterrati, la compagnia aerea ha disposto il trasferimento ad Ancona in autobus. Dal 31 gennaio con la filovia fino a tarda notte scattano modifiche agli orari di alcune linee degl autobus Tua: i dettagli🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Ancona Pescara

A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio.

A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino.

Ultime notizie su Ancona Pescara

