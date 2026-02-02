Attacco hacker a La Sapienza di Roma siti e sistemi interni bloccati L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza | cosa è successo

Questa mattina, l’Università La Sapienza di Roma si è trovata sotto attacco hacker. I siti e i sistemi interni sono stati bloccati, impedendo l’accesso a studenti e personale. L’Agenzia per la cybersicurezza sta lavorando per capire cosa sia successo e mettere in sicurezza la rete. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’attacco né sui responsabili. La situazione resta sotto controllo, ma l’università ha già avviato le operazioni di recupero.

È in corso un attacco informatico che, nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, ha interessato l’Università La Sapienza di Roma. Al momento, il sito ufficiale dell’Ateneo risulta irraggiungibile. «In via precauzionale, e per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati, è stato disposto l’immediato blocco dei sistemi di rete », ha comunicato l’Università. Le cause dell’attacco. Non sono ancora note le cause precise del disservizio, ma secondo quanto riportato si tratterebbe di un attacco ransomware che ha compromesso diversi sistemi e servizi dell’Ateneo. «Attualmente, una task force tecnica è al lavoro per analizzare l’estensione dell’incidente e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell’infrastruttura, facendo affidamento anche sui sistemi di backup non coinvolti», si legge nella nota.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su La Sapienza Roma

Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma.

Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Sapienza Roma

Argomenti discussi: Boom di attacchi hacker, aziende a caccia di Cybersecurity analysis; Attacco cyber russo alla Polonia: la guerra è in UE e nessuno si sorprende; 149 milioni di password rivelate: cosa sappiamo sull'ultimo grande attacco hacker; Sotto l’armatura niente? Cosa si sa sul presunto attacco hacker a Under Armour.

La Sapienza,attacco hacker all'università: bloccati sito e servizi digitaliL'ateneo romano blocca esami, pagamenti e prenotazioni in seguito a un attacco informatico: gli studenti nel caos ... wired.it

Sospetto attacco hacker a La Sapienza di Roma, sito e sistemi interni bloccatiUn sospetto attacco hacker avrebbe colpito l’Università La Sapienza di Roma. Da questa mattina, lunedì 2 febbraio, il sito ufficiale dell’ateneo risulta irraggiungibile e sarebbero stati bloccati ... tg24.sky.it

+++Attacco hacker alla Sapienza di Roma, bloccati i sistemi informatici https://www.lacapitale.it/articolo/attacco-hacker-sapienza-roma-sistemi-bloccati facebook

Attacco hacker alla Sapienza, stop ai sistemi di rete: interviene l’Agenzia per la cybersicurezza ift.tt/JIMqTgj x.com