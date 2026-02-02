Attacco hacker a La Sapienza tecnici già a lavoro ma sistemi ancora bloccati

Questa mattina, un attacco hacker ha colpito l’Università La Sapienza di Roma. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare i sistemi, ma al momento gli studenti non possono usare i servizi online. La rete resta bloccata mentre si cerca di capire l’entità del danno. La situazione resta sotto controllo, ma l’ateneo ha deciso di mantenere i sistemi ancora fermi per sicurezza.

Il cyber attacco ha costretto l’università a bloccare i sistemi di reti in via precauzione. Già attivati i tecnici, ma gli studenti non possono ancora accedere ai servizi online L’infrastruttura informatica dell’università La Sapienza, la prima università della capitale e una delle più antiche del mondo, è stata oggetto nelle scorse ore di un grave attacco informatico. Dalle prime luci dell’alba, il sito dell’ateneo romano risulta irraggiungibile, così come il portale didattico Infostud, utilizzato dagli studenti iscritti ai vari corsi di laurea per prenotare esami, reperire certificati e in generale gestire i vari aspetti della carriera accademica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

