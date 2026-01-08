ATP Brisbane 2026 Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti Eliminati Dimitrov e Norrie

Al ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard avanzano ai quarti, mentre Dimitrov e Norrie sono stati eliminati. La giornata ha visto incontri significativi sul cemento australiano, con le prove in vista degli Australian Open che continuano a offrire spunti interessanti. Un torneo che, oltre a offrire risultati importanti, rappresenta un momento di preparazione e valutazione per i protagonisti del circuito.

Calato il sipario su una giornata di incontri nell' ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano le prove generali in vista degli Australian Open vanno avanti, non disdegnando di certo l'idea di portarsi a casa un titolo che al morale fa sicuramente bene. E' quanto stanno cercando di fare Brandon Nakashima e Giovanni Mpetshi Perricard. L'americano (n.33 del ranking) ha regolato in due set il francese Quentin Halys (n.91 ATP) col punteggio di 6-2 6-4. Una vittoria convincente per lo statunitense, che nel proprio cammino affronterà Raphael Collignon. Il belga ha dato un seguito a quanto di buono ha messo in mostra nell'ultima stagione, piegando la resistenza di Grigor Dimitrov.

Il ritorno in campo ufficiale di Nick Kyrgios è una sconfitta in poco più di un'ora di gioco. Aleksandar Kovacevic lo batte in due set e raggiunge il secondo turno a Brisbane. Altri risultati: B. Nakashima b. [2] A. Davidovich Fokina 7-6(4) 6-4 G. Mpetshi Perricard - facebook.com facebook

