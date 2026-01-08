ATP Brisbane 2026 Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti Eliminati Dimitrov e Norrie

Da oasport.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard avanzano ai quarti, mentre Dimitrov e Norrie sono stati eliminati. La giornata ha visto incontri significativi sul cemento australiano, con le prove in vista degli Australian Open che continuano a offrire spunti interessanti. Un torneo che, oltre a offrire risultati importanti, rappresenta un momento di preparazione e valutazione per i protagonisti del circuito.

Calato il sipario su una giornata di incontri nell’ ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano le prove generali in vista degli Australian Open vanno avanti, non disdegnando di certo l’idea di portarsi a casa un titolo che al morale fa sicuramente bene. E’ quanto stanno cercando di fare Brandon Nakashima e Giovanni Mpetshi Perricard. L’americano (n.33 del ranking) ha regolato in due set il francese Quentin Halys (n.91 ATP) col punteggio di 6-2 6-4. Una vittoria convincente per lo statunitense, che nel proprio cammino affronterà Raphael Collignon. Il belga ha dato un seguito a quanto di buono ha messo in mostra nell’ultima stagione, piegando la resistenza di Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

atp brisbane 2026 nakashima e mpetshi perricard approdano ai quarti eliminati dimitrov e norrie

© Oasport.it - ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti. Eliminati Dimitrov e Norrie

Leggi anche: ATP Bruxelles 2025, Auger-Aliassime accede ai quarti. Musetti ritrova Mpetshi Perricard

Leggi anche: Bruxelles, Musetti si ferma ai quarti: passa Mpetshi Perricard

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ATP Brisbane: Kyrgios subito fuori. Out anche Davidovich Fokina, Paul e Shapovalov. Che rientro per Dimitrov; Giovedì con Sonego e Cocciaretto: il programma; ATP Brisbane 2026, Nick Kyrgios eliminato dopo 66' di gioco! Dimitrov agli ottavi di finale; Tabellone ATP Brisbane 2026: guida Medvedev, c’è anche Kyrgios. Esordio insidioso per Fonseca.

atp brisbane 2026 nakashimaATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti. Eliminati Dimitrov e Norrie - Sul cemento australiano le prove generali in vista degli Australian Open vanno ... oasport.it

atp brisbane 2026 nakashimaATP 250 Brisbane 2026: out Dimitrov e Norrie, non sbaglia Nakashima - Fuori a sorpresa Dimitrov e Norrie, mentre avanzano Perricard e Nakashima ... spaziotennis.com

atp brisbane 2026 nakashimaATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio - Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio dell’ ATP 250 e WTA 500 di Brisbane. spaziotennis.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.