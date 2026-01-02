Atletico Bmg-Narnese la finale di Coppa Italia al Libero Liberati | Vogliamo celebrare i cento anni del club con un successo prestigioso

La finale di Coppa Italia di Eccellenza Umbra tra Atletico Bmg e Narnese si terrà al campo Libero Liberati di Terni, martedì 6 gennaio alle ore 14. Un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le società, con l’obiettivo di celebrare i cento anni del club attraverso un risultato di rilievo. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio regionale e non solo.

Calcio. Passano Narnese, Terni. Atletico Bmg e Pierantonio - Sono Pierantonio, Terni Fc, Atletico Bmg e Narnese le quattro semifinaliste della Coppa di Eccellenza 2025- lanazione.it

Finale Regionale di Coppa Italia Eccellenza ATLETICO BMG - NARNESE Stadio Liberati di Terni. Il 6 Gennaio 2026 alle ore 14.30 La Tribuna per i nostri tifosi é la A. Maglia di Gara - Stabilo Pink What Else - facebook.com facebook

