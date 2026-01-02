Atletico Bmg-Narnese la finale di Coppa Italia al Libero Liberati | Vogliamo celebrare i cento anni del club con un successo prestigioso
La finale di Coppa Italia di Eccellenza Umbra tra Atletico Bmg e Narnese si terrà al campo Libero Liberati di Terni, martedì 6 gennaio alle ore 14. Un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le società, con l’obiettivo di celebrare i cento anni del club attraverso un risultato di rilievo. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio regionale e non solo.
Una finale di Coppa Italia sul campo del Libero Liberati. Il match tra Atletico Bmg-Narnese, ultimo atto della manifestazione di Eccellenza Umbra si giocherà a Terni, nel pomeriggio dell’Epifania (martedì 6 gennaio ore 14.30). La sala consiliare di palazzo Spada ha ospitato la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
