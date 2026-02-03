Atletica Meeting di Ostrava | Zaynab Dosso domina i 60 metri Tempo pazzesco

L’atletica italiana torna a brillare a Ostrava, dove Zaynab Dosso ha corso i 60 metri in modo impressionante. La sprinter ha migliorato i tempi e lasciato le rivali dietro di sé, attirando l’attenzione di tutti. La gara si è svolta nel contesto del World Indoor Tour, uno dei circuiti più importanti del settore.

Il meeting di Ostrava sorride all'Italia con una prestazione splendida di Zaynab Dosso sui 60 metri: i tempi e il distacco rispetto alle rivali Il mondo dell'atletica si concentra su Ostrava, tappa del World Indoor Tour livello gold, il più importante circuito internazionale itinerante. Dopo quanto successo nella giornata di oggi, Zaynab Dosso si presentava come una delle favorite nella distanza dei 60 metri. Nonostante Patrizia Van Der Weken fosse un'avversaria più che temibile, l'atleta azzurra ha dimostrato uno stato di forma invidiabile. Ed è rispecchiato dai tempi. Infatti, ha chiuso con uno spettacolo 7.

