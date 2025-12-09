Ravenna-Renate quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Ravenna e Renate si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C 2025/2026, una sfida importante per entrambe le squadre. I romagnoli, leader del girone B, cercano conferme in questa competizione, affrontando un avversario in difficoltà. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire l'incontro.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C 20252026. I romagnoli, capolisti del girone B, vogliono confermarsi anche nella coppa nazionale contro un avversario in grande difficoltà. Ravenna-Renate si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Benelli. RAVENNA-RENATE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli stanno vivendo una stagione fantastica, come dimostrano i nove risultati utili consecutivi e il controsorpasso in classifica ai danni dell’ex capolista Arezzo. Nell’ultimo turno, la squadra di Marchionni ha vinto non senza soffrire contro il Pontedera per 2-1, mentre più agevolmente agli ottavi di finale di Coppa Italia si è sbarazzata dell’Arzignano per 3-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

