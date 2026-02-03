Atalanta rinforzo per la Coppa | Bakker torna a disposizione contro la Juventus

L’Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus con una buona notizia dalla rifinitura. Mitchel Bakker ha ufficialmente ripreso gli allenamenti con il gruppo e sarà a disposizione per il quarto di finale di Coppa Italia di giovedì sera al Gewiss Stadium. La sua presenza dà una spinta in più alla squadra di Gasperini, che cerca di superare l’ostacolo bianconero in una partita decisiva.

L’ Atalanta ritrova una pedina fondamentale proprio nel momento più caldo della stagione. In vista del decisivo quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma giovedì sera al Gewiss Stadium, la notizia più importante arriva dal campo di allenamento: Mitchel Bakker è tornato ufficialmente a lavorare con il gruppo. Il calvario dell’esterno olandese, classe 2000, si chiude dopo oltre sei mesi di stop forzato. Era il 24 luglio scorso quando, durante il precampionato, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro aveva bruscamente interrotto i suoi piani. Dopo l’intervento chirurgico del 28 luglio, eseguito in artroscopia con contestuale sutura meniscale, e una lunga fase di riabilitazione, il calciatore ha seguito un meticoloso percorso di riatletizzazione.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

MAMMA MIA! GUARDA COSA HA DETTO JURIC NEL PAREGGIO CONTRO LA JUVENTUS! ATALANTA NEWS

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Maldini alla Lazio, l'arrivo a Roma. E ora l'Atalanta lotta per gli ottavi di Champions: Krstovic per l'attacco; Calciomercato Napoli, Sulemana e Alisson Santos: le ultime sui nomi per l'attacco; Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Napoli-Roma, sfida di mercato per Sulemana: perché vogliono l'esterno in uscita dall'Atalanta, prezzo e formula.

Atalanta, quanto peserà la cessione di Lookman dal punto di vista tecnico?Atalanta: ceduti Lookman all'Atletico e Maldini alla Lazio, preso il solo Raspadori. Reparto offensivo meno ricco di soluzioni. calcioatalanta.it

Salernitana: ecco il rinforzo a centrocampo, ufficiale Gyabuaa dall’AtalantaIl giocatore classe 2001 arriva in prestito fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni ... infocilento.it

COLPO OSPITALETTO: ARRIVA TORNAGHI Rinforzo nel reparto arretrato, il classe 2005 arriva dall'Atalanta - facebook.com facebook

| Domani l’ #Atalanta risponderà all'offerta della #Lazio per #Maldini. Il club lombardo preferirebbe un'altra destinazione perché teme dí rinforzare una concorrente. L'accordo tra Lazio e Maldini c'è, manca però l'ok dell'Atalanta. — @MatteMoretto x.com