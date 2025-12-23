Atalanta Inter Palladino può sorridere | un suo fedelissimo torna a disposizione! Ci sarà contro i nerazzurri

Inter News 24 nel match di domenica. Buone notizie per l'Atalanta in vista del big match di campionato previsto per domenica sera. Il tecnico degli orobici, Raffaele Palladino, ritrova una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico: Mario Pasalic è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo al centro sportivo di Zingonia. Il duttile centrocampista croato, noto per i suoi tempi di inserimento, sarà dunque abile e arruolabile per la delicata sfida interna contro l' Inter.

Inter, siparietto tra Chivu e Palladino: il tecnico dell’Atalanta si espone a sorpresa sul rigore assegnato al Liverpool - partita della serata di Champions, il tecnico bergamasco e il tecnico della Beneamata si sono confrontati sul rigore al Liverpool. spaziointer.it

Atalanta-Inter, ecco le info sui tagliandi e quando saranno in vendita - Inter, ultima sfida di dicembre per i nerazzurri di Palladino e ... calcioatalanta.it

ATALANTA – INTER Domenica 28/12 h. 20.45 ARBITRO: LA PENNA BERTI – PERROTTI IV: RAPUANO VAR: ABISSO AVAR: MANGANIELLO x.com

ATALANTA-INTER SARÀ TRASMESSA GRATUITAMENTE DA DAZN! - facebook.com facebook

