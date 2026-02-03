Associazione salernitana cerca Volontari del Verde | l' appello

Questa mattina l’associazione Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV ha lanciato un appello per trovare nuovi volontari. L’obiettivo è coinvolgere più persone nella cura del territorio, dell’ambiente e della comunità locale. Chi vuole aiutare può mettersi in contatto con loro e contribuire alle attività di tutela e manutenzione del verde pubblico.

Prendersi cura del territorio, dell’ambiente e della comunità: è la mission di Volontariato Verde Pubblico Salerno ODV, associazione riconosciuta e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che lancia un appello alla cittadinanza per ampliare il proprio gruppo. L’associazione, partner di Torrione Eventi APS, è composta da persone che, a titolo gratuito, dedicano il loro tempo libero collaborando con gli enti preposti per interventi di supporto nella manutenzione di parte del verde pubblico cittadino, settore per il quale si starebbero aprendo le strade ultimamente nonostante i tempi burocratici che si sono dovuti affrontare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Volontari

Il Parco Agricolo Nord Est (PANE) invita associazioni e volontari interessati a partecipare alle attività di manutenzione e cura dei sentieri e delle aree verdi dal 2026 al 2028.

Il Veneto lavora per trovare un equilibrio tra volontariato e politiche sanitarie, puntando a garantire l’autosufficienza nel settore del plasma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salerno Volontari

L'associazione Con Te cerca volontari per stare accanto ai malati graviStare accanto a una persona gravemente malata significa soprattutto esserci, con rispetto, ascolto e umanità. Con questo spirito l’associazione Con Te ODV, che si prende cura dei malati affetti da ... lavocediasti.it

Tramonti, domani la vendemmia. L’associazione cerca volontariL’uva è pronta per essere raccolta, la ’chiamata alle armi’ per la ricerca di volontari è partita qualche giorno fa. Scatta domani a Tramonti la vendemmia tra i filari degli storici terreni che ... lanazione.it

COMUNICATO GIARDINI DEL MANDORLO LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO. L’Associazione Torrione Eventi APS informa la cittadinanza che, in seguito alla segnalazione effettuata nella giornata di ieri presso i Giardini del Mandorlo, corredata da materiale - facebook.com facebook