Il parco cerca volontari per curare i sentieri e il verde | come candidarsi

Il Parco Agricolo Nord Est (PANE) invita associazioni e volontari interessati a partecipare alle attività di manutenzione e cura dei sentieri e delle aree verdi dal 2026 al 2028. Questa opportunità permette di contribuire alla tutela e alla valorizzazione del territorio, rafforzando il senso di comunità. Per candidarsi, è possibile consultare le modalità di adesione sul sito ufficiale del Parco.

Sentieri da curare, aree verdi da presidiare, comunità da coinvolgere. Il Parco Agricolo Nord Est (PANE) apre le porte alle associazioni di volontariato e lancia una chiamata concreta a chi vuole prendersi cura del territorio: per il periodo 2026–2028 il Parco cerca realtà associative disponibili. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verde Leggi anche: Parco divertimenti vicino Monza cerca 150 lavoratori per la nuova stagione: i ruoli richiesti e come candidarsi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vimercate, cercasi realtà di volontariato per la cura del Parco Agricolo Nord Est; Il Parco Pane arruola i volontari. Scatta l’operazione “sentieri puliti”. È caccia alle sentinelle del verde; Parco Romainville, rischio erosione. Interventi strutturali per salvarlo; Cerveteri, volontari in prima linea anche durante le feste: il grazie dell’amministrazione per il parco INA. Il parco cerca volontari per curare i sentieri e il verde: come candidarsi - Il Parco Agricolo Nord Est (PANE) apre le porte alle associazioni di volontariato e lancia una chiamata concreta a chi vuole pren ... monzatoday.it

