Volontari e politiche sanitarie il Veneto cerca l’equilibrio per l’autosufficienza del plasma

Il Veneto lavora per trovare un equilibrio tra volontariato e politiche sanitarie, puntando a garantire l’autosufficienza nel settore del plasma. Mentre l’Italia si dimostra autosufficiente nella raccolta di sangue, la produzione di plasma e derivati richiede ancora miglioramenti. Un approccio equilibrato tra sensibilizzazione e strategie sanitarie è essenziale per sostenere questa importante risorsa, garantendo approvvigionamenti sicuri e adeguati alle esigenze del sistema sanitario regionale e nazionale.

