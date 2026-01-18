Volontari e politiche sanitarie il Veneto cerca l’equilibrio per l’autosufficienza del plasma
Il Veneto lavora per trovare un equilibrio tra volontariato e politiche sanitarie, puntando a garantire l’autosufficienza nel settore del plasma. Mentre l’Italia si dimostra autosufficiente nella raccolta di sangue, la produzione di plasma e derivati richiede ancora miglioramenti. Un approccio equilibrato tra sensibilizzazione e strategie sanitarie è essenziale per sostenere questa importante risorsa, garantendo approvvigionamenti sicuri e adeguati alle esigenze del sistema sanitario regionale e nazionale.
L’Italia è autosufficiente nella raccolta di sangue, ma resta lontana dall’autosufficienza per plasma e plasmaderivati. È su questo crinale che si muove oggi il sistema trasfusionale, con il Veneto chiamato a una scelta strategica per non perdere terreno.Il quadro è emerso con chiarezza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Volontari e politiche sanitarie, il Veneto cerca l’equilibrio per l’autosufficienza del plasma.
Donazioni di plasma, l'Avis lancia l'allarme in Veneto: «Numeri in calo, serve ottimizzare l'accesso dei volontari alla raccolta» - È arrivato puntuale alle 15, ieri, Gino Gerosa in Fondazione Oic di Padova per partecipare alla prima conferenza programmatica di Avis Veneto. ilgazzettino.it
