Associazione Nazionale Commissariato Militare | sede ad Avellino

Questa mattina ad Avellino si terrà la presentazione della nuova sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare. L’evento si svolgerà alle 10.30 al Circolo della Stampa e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e autorità locali. È un passo importante per rafforzare i legami tra i militari e la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della sezione provinciale dell' Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI). L'iniziativa rappresenta un momento volto a rafforzare il dialogo sui valori militari e sul loro ruolo nella società contemporanea. L'evento, dal titolo "I valori militari nel contesto attuale", vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, religioso, militare e accademico. A presiedere la nuova sezione provinciale sarà l'avvocato Antonio Della Porta, che interverrà insieme al Generale di Corpo d'Armata (cc) Diego Paulet, presidente nazionale dell'A.

